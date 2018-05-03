Бережём глаза и выбираем солнцезащитные очки: советы офтальмолога

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак»

Ирина Ромбальская, СТВ:

Очень рада видеть Вас у нас в программе. Наверное, ключевое такое слово – «видеть». Как раз-таки, для Вас очень актуально.

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:

Да, действительно.

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