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Офтальмолог: «Существует ряд заболеваний, о которых пациент даже не догадывается»

03 мая 2018 12:35
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Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:
Близорукость – это не единственное, наверное, заболевание, которое сейчас набирает обороты в Беларуси?

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Я бы сказала, да.

Потому что есть ещё проблема воспалительных заболеваний глаз.

В меньшей степени она касается детей, в большей степени, всё-таки, подростков и взрослых даже людей. И существует ряд заболеваний, о которых пациент даже не догадывается. Это, например, синдром сухого глаза, который актуален для людей, работающих в офисах, где работают кондиционеры, где воздух сухой, и где человек находится целый рабочий день – это 8 часов, а некоторые и больше. Поэтому, конечно, вот такие проблемы требуют обсуждения, и люди должны знать о том, как себя защитить в таких ситуациях.

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# Консультация врача # Здоровье # Галина Ситник

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