Офтальмолог: «Существует ряд заболеваний, о которых пациент даже не догадывается»

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:

Близорукость – это не единственное, наверное, заболевание, которое сейчас набирает обороты в Беларуси?

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:

Я бы сказала, да.

Потому что есть ещё проблема воспалительных заболеваний глаз.

В меньшей степени она касается детей, в большей степени, всё-таки, подростков и взрослых даже людей. И существует ряд заболеваний, о которых пациент даже не догадывается. Это, например, синдром сухого глаза, который актуален для людей, работающих в офисах, где работают кондиционеры, где воздух сухой, и где человек находится целый рабочий день – это 8 часов, а некоторые и больше. Поэтому, конечно, вот такие проблемы требуют обсуждения, и люди должны знать о том, как себя защитить в таких ситуациях.