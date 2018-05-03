Врач о солнцезащитных очках: «Для Беларуси достаточно фильтра категории 2. Информация есть на дужке»

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:

Наконец-таки, зима сдала свои позиции, и мы можем улучшить свой внешний вид и имидж с помощью тёмных очков. Скажите, тёмные очки нужны, всё-таки?

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:

Нужны. Безусловно.

Ирина Ромбальская:

Всегда ли это дорого? Сейчас бытует мнение, что хорошие солнцезащитные очки не могут стоить дёшево.

Галина Ситник:

Это такой сложный вопрос. Я думаю, он даже не вполне относится к медицинским показаниям, к медицинским вопросам. В очках, с точки зрения врача, важно качество фильтров, которые находятся в оптике очков, в линзах. Это – защита от ультрафиолетового излучения и достаточно эффективная защита от яркого света.

Это – разные характеристики очков.

Кроме того, как правило, люди-водители интересуются солнцезащитными очками, либо очками со светофильтрами для того, чтобы комфортнее водить машину. Для того, чтобы избавляться от тех слепящих бликов от фар. Поэтому существует очень широкий спектр выбора очков солнцезащитных. Если говорить, опять-таки, с врачебной точки зрения, то для разной погоды, для разных условий освещённости – инсоляции, как мы это называем, существуют разные типы фильтров солнцезащитных. И для нашего региона, для Беларуси достаточно фильтра категории 2. Но если речь идёт о том, что человек едет отдыхать, либо едет в горы – это уже, естественно, более серьёзная защита требуется – фильтры категории 3 и 4.

Ирина Ромбальская:

А та самая информация о фильтре – где она должна быть?

Галина Ситник:

Как правило, вся информация наносится на дужке, с внутренней стороны дужки эта надпись есть. И дополнительно вы должны, конечно, поинтересоваться у продавца – предоставить такую информацию.