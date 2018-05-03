Прямой эфир

Где купить солнцезащитные очки: «В месте, где будете уверены, что приобрели не просто пластмассовую игрушку»

03 мая 2018 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:
Обязательно ли покупать солнцезащитные очки в специализированных магазинах?

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Безусловно! Я всегда была противницей, когда пациенты покупали дешёвые «хорошие» очки в лоточках.

Очки – это тот предмет, который лучше покупать в оптике.

Лучше покупать в том месте, которое может предоставить сертификат на продукцию, и где вы будете уверены, что вы купили не просто пластмассовую игрушку, а средство защиты.

Бережём глаза и выбираем солнцезащитные очки: советы офтальмолога

# Консультация врача # Здоровье # Галина Ситник

Другие новости рубрики

Все новости
«Сняли – надели, и ничего не почувствовали»: как определить, не навредят ли цветные очки
03 мая 2018 12:40

«Сняли – надели, и ничего не почувствовали»: как определить, не навредят ли цветные очки

Врач о солнцезащитных очках: «Для Беларуси достаточно фильтра категории 2. Информация есть на дужке»
03 мая 2018 12:39

Врач о солнцезащитных очках: «Для Беларуси достаточно фильтра категории 2. Информация есть на дужке»

Офтальмолог о коррекции зрения: «Во всех центрах Беларуси делается по очень высоким стандартам»
03 мая 2018 12:38

Офтальмолог о коррекции зрения: «Во всех центрах Беларуси делается по очень высоким стандартам»