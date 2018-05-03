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«Это – отдельная печаль, честно говоря»: врач о каплях, убирающих красноту глаз

03 мая 2018 12:37
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Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:
Мы, женщины, любим те самые капли, которые убирают красноту глаз…

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Это – отдельная печаль, честно говоря! Потому что этими каплями точно нельзя злоупотреблять. Они несут свои побочные эффекты.

Поэтому эти капли я точно не стану рекомендовать.

Ирина Ромбальская:
Это, как экстренное средство получается?

Галина Ситник:
Да, экстренное средство помощи тогда, когда, действительно, это крайне необходимо. Тогда ими можно воспользоваться.

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# Консультация врача # Здоровье # Галина Ситник

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