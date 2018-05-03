«Это – отдельная печаль, честно говоря»: врач о каплях, убирающих красноту глаз

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».
Ирина Ромбальская, СТВ:
Мы, женщины, любим те самые капли, которые убирают красноту глаз…
Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Это – отдельная печаль, честно говоря! Потому что этими каплями точно нельзя злоупотреблять. Они несут свои побочные эффекты.
Поэтому эти капли я точно не стану рекомендовать.
Ирина Ромбальская:
Это, как экстренное средство получается?
Галина Ситник:
Да, экстренное средство помощи тогда, когда, действительно, это крайне необходимо. Тогда ими можно воспользоваться.
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