«Жизнь современного человека проходит на близком расстоянии – нам не надо охотиться. Поэтому всё больше людей с близорукостью»

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:

Скажите, с какими проблемами заболеваний глаз в Беларуси мы сталкиваемся сегодня? Что самое распространённое? При развитой индустрии контактных линз и всего прочего, мы, может быть, и не замечаем, что рядом с нами есть люди, у которых есть проблемы со зрением.

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:

Поскольку я профессионал в этой области, я их замечаю очень часто. И, действительно, я думаю, что если даже обычный человек присмотрится к людям на улице, он увидит достаточно много людей в очках.

Ирина Ромбальская:

Сейчас даже модно – оправы-«нулёвочки» такие.

Галина Ситник:

И, к сожалению, это – не всегда элемент имиджа, а это – необходимость. А если Вы зайдёте в любую школу, то в каждом классе, как минимум, половина детей в очках.

То есть, проблема актуальная.

Ирина Ромбальская:

Половина – это очень много, на самом деле. В моём детстве очкариков, как ни прискорбно, было принято даже иногда над ними подшучивать, но это был один человек на класс. Может быть, не более.

Галина Ситник:

Сейчас это совсем не так. Это половина, а иногда и больше. Как правило, дети одевают очки в возрасте 10 лет и старше. Но есть и в начальной школе уже ребята, которые нуждаются в очках.

Поэтому мы можем говорить о том, что появилась такая тенденция к ухудшению зрения.

И, вообще, есть такое предположение, что жизнь современного человека проходит на близком расстоянии – нам не надо охотиться, ловить зверей. И поэтому с каждым новым поколением всё больше людей с близорукостью.