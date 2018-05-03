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«Сняли – надели, и ничего не почувствовали»: как определить, не навредят ли цветные очки

03 мая 2018 12:40
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Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, СТВ:
Скажите, а цветные очки: вот появились розовые, голубые, всякие разные… Цвета влияют на зрение?

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Оптимальным считается, если вы, надев солнцезащитные очки, не чувствуете разницы в цветопередаче. Сняли очки – надели назад, и ничего не почувствовали по цветопередаче. Это очень субъективно, но одна из существенных характеристик, которая говорит о том, что – да, оптика в этих очках хорошая.

Бережём глаза и выбираем солнцезащитные очки: советы офтальмолога

# Консультация врача # Здоровье # Галина Ситник

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