Александр Лукашенко: «Неплохо работает система здравоохранения в стране, и врачи молодцы»

Новости Беларуси. Президент Беларуси считает, что для паники в случае с коронавирусом нет никаких оснований. 12 марта эта тема стала одной из ключевых на встрече Александра Лукашенко и министра здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению главы государства, система работает четко, что позволило уже на первоначальном этапе максимально снизить риск распространения заболевания.

На встрече также говорили о качестве оказания медицинской помощи, наличии лекарств и ценах на них. Раньше часть импорта поставлялась в Беларусь по завышенной стоимости. Стала ли система госзакупок прозрачной? Как здравоохранение Беларуси проходит испытание коронавирусом? И будут ли у нас ограничивать проведение массовых мероприятий? С момента назначения Владимира Караника министром прошло полгода, и сегодня глава ведомства доложил Президенту о работе в этот непростой период. Подробнее расскажет Алена Сырова.

Главврач Минского онкодиспансера: мы надеемся, что с закупкой новых линейных ускорителей ликвидируем лист ожидания Практику работы без посредников поручил внедрить Президент после того, как выявили ряд крупных коррупционных схем. Навести порядок с закупками медоборудования и лекарств стало приоритетной задачей для нового главы ведомства.

Сегодня ровно полгода с момента того разговора. Президент снова принял министра здравоохранения в своем рабочем кабинете. Первый и самый главный вопрос – получилось ли? Александр Лукашенко об импорте лекарств и медоборудования: «Надо было эти цены приводить в чувства» Сейчас, когда система госзакупок стала прозрачной, должным образом работает маркетинг, разбежка с прежними ценами при закупках иногда в два раза. А значит, система сейчас стала эффективной и управляемой. Собственно, этого и требовал Президент. Но все же отметил: пока есть вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, вот как сейчас. Неплохо работает, конечно, система здравоохранения в стране, и врачи молодцы. Косяки есть, мы о них поговорим, что тут говорить. Они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Это значит, в наших силах избегать их.

За тем, как наша система здравоохранения проходит испытание коронавирусом, глава государства пристально следит. Как рассказал журналистам министр, Александр Лукашенко постоянно запрашивает информацию о ситуации. Кроме того, с самого начала всей этой истории во время публичных выступлений Президент просит белорусов защищать себя и соблюдать элементарные правила гигиены, уделять внимание профилактике, а не паниковать. Поводов нет.

Первого пациента с диагнозом «коронавирус» выписали. Сегодня в нашей стране 13 подтвержденных случаев заражения. Это те, кто приехал из-за границы, их так называемые контакты первого уровня (те, кто близко общался с больными). Но поездки продолжаются. Как выясняется, не все готовы раскрывать подробности своих перемещений. Вот красноречивый пример беспечности самих белорусов.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Когда человек возвращается из эпидемически неблагоприятного района и начинает активное общение с друзьями и родственниками – вот это у меня вызывает вопрос: ну неужели вам так не дороги ваши друзья и родственники? Как минимум вы можете обеспечить то, что они две недели будут находиться на карантине. Как максимум вы действительно им можете передать какую-то инфекцию, которую вы привезли из-за рубежа. Владимир Караник рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который скрыл нахождение в Северной Италии

И это при том, что с первых дней, когда появилась информация о вирусе, мы приняли меры. «Есть сигнальные признаки». Как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом Беларусь не закрывает границы – такой необходимости нет. Наши врачи постоянно контактируют с коллегами из Поднебесной. Китай, откуда и пошел по миру коронавирус, открыто делится информацией о происходящем, схемами лечения. Сегодня в КНР говорят о том, что пик болезни миновал и более 70 % заболевших справились с недугом.

Александр Лукашенко:

Поблагодарить надо китайцев. Как вы мне докладывали, каждый день в контакте, они ничего от нас не скрывают, дают нам всю информацию, советуют. Потому что они лучше знают, больше всего занимались этой проблемой, и успехи у них выше, чем у кого. Вот, пожалуйста, такой фактор хорошего сотрудничества с такой империей, как Китай. Они нам здорово помогают своими советами и рекомендациями. Спасибо им большое за это. Но и наши врачи оказались на высоте.

Наши врачи в эти дни работают в круглосуточном режиме. Разумеется, это не останется без оценки. Новая система расчетов зарплат, которую некоторые, не разобравшись, ругают, предусматривает возможность оперативно вводить надбавки. Владимир Караник о доплатах медработникам: поверьте мне, это будут действительно существенные надбавки Медики работают и с другими пациентами, делают плановые операции, но некоторые больницы все же перепрофилируют. Делают это потому, что мы не хотим рисковать здоровьем людей. И если хоть один зараженный вирусом есть в корпусе, там не должно быть никого с другими заболеваниями – только те, кто оказался под подозрением.

Кроме того, всех заболевших пневмонией в Беларуси проверяют на наличие вируса. Такие меры не кажутся чрезмерными, особенно если учитывать, что в Италии, где сегодня наихудшая эпидемиологическая ситуация, не вовремя типировали пневмонию пациента.

Владимир Караник:

Вспышка возникла среди пожилых. Соответственно, когда пациент с пневмонией попал в больницу, он не сразу был оттипирован. Типировали его только на шестой или седьмой день. В результате это получило распространение в больнице. И вот это соотношение поменялось: тяжелых форм стало больше. Соответственно, система здравоохранения итальянская оказалась перегружена.

Ко всем профилактическим мерам наш Минздрав предлагает добавить ограничение на проведение массовых мероприятий. Школы и детские сады ЮНИСЕФ и ВОЗ закрывать не рекомендует – дети не в группе риска. Минздрав Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий. Коснётся ли это занятий в школах? Разные страны вводят самые разные меры. Например, Италию закрыли на карантин, когда от вируса умерли восемь сотен человек. США ограничили въезд из Европы. Всемирная организация здравоохранения белорусские меры называет чуть ли не самыми разумными.

Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:

Можно сказать, что система здравоохранения оказалась готова. От лабораторных служб, предоставления медицинской помощи, до проведения всего комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий с отслеживанием контактов. В Беларуси уже предпринято немало. Чтобы не допустить сильной вспышки коронавируса, работают все службы. Но важно, чтобы к ним подключились и сами белорусы: вели себя уважительно по отношению к другим, не ходили простуженными на работу, в магазин, а обращались к врачу. Не ездили в страны со сложной эпидемситуацией. И уж тем более не скрывали, если такое путешествие было.