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Александр Лукашенко об импорте лекарств и медоборудования: «Надо было эти цены приводить в чувства»

12 марта 2020 10:37
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Новости Беларуси. 12 марта Александр Лукашенко принял с докладом министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Глава государства обратил внимание на вопрос стоимости при закупке зарубежного медицинского оборудования и лекарств. Раньше часть импорта поставлялась в Беларусь по завышенным ценам. Ситуацию исправили, проработав прозрачную систему закупок, но держать на контроле этот вопрос все еще необходимо.

Александр Лукашенко об импорте лекарств и медоборудования: «Надо было эти цены приводить в чувства»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень важный тогда был вопрос медицинского оборудования и лекарств, прежде всего ценообразование, поставки. Я понимал, что мы покупаем по импорту лекарства и оборудование, мне казалось, по несколько завышенным ценам. Надо было эти цены приводить в чувства. Для этого надо не просто отдавать рынку на откуп, рынок отрегулировать.

Конкуренция – дело хорошее, но все-таки мы должны знать минимальные и максимальные цены по тому или иному оборудованию, особенно дорогостоящему. А мы их знаем, они понятны. И стараться работать ниже этих цен. Насколько здесь получилось?

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Александр Лукашенко об импорте лекарств и медоборудования: «Надо было эти цены приводить в чувства»-4

В целом, Александр Лукашенко положительно оценил работу системы здравоохранения. Врачи проводят сложные операции, оказывают экспорт медуслуг, белорусы обеспечены необходимыми лекарствами.

Александр Лукашенко об импорте лекарств и медоборудования: «Надо было эти цены приводить в чувства»-7

Александр Лукашенко об импорте лекарств и медоборудования: «Надо было эти цены приводить в чувства»-9

# Белорусские лекарства # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Фотофакт

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