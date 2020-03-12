Александр Лукашенко об импорте лекарств и медоборудования: «Надо было эти цены приводить в чувства»

Новости Беларуси. 12 марта Александр Лукашенко принял с докладом министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Глава государства обратил внимание на вопрос стоимости при закупке зарубежного медицинского оборудования и лекарств. Раньше часть импорта поставлялась в Беларусь по завышенным ценам. Ситуацию исправили, проработав прозрачную систему закупок, но держать на контроле этот вопрос все еще необходимо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень важный тогда был вопрос медицинского оборудования и лекарств, прежде всего ценообразование, поставки. Я понимал, что мы покупаем по импорту лекарства и оборудование, мне казалось, по несколько завышенным ценам. Надо было эти цены приводить в чувства. Для этого надо не просто отдавать рынку на откуп, рынок отрегулировать.
Конкуренция – дело хорошее, но все-таки мы должны знать минимальные и максимальные цены по тому или иному оборудованию, особенно дорогостоящему. А мы их знаем, они понятны. И стараться работать ниже этих цен. Насколько здесь получилось?
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В целом, Александр Лукашенко положительно оценил работу системы здравоохранения. Врачи проводят сложные операции, оказывают экспорт медуслуг, белорусы обеспечены необходимыми лекарствами.