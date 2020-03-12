Александр Лукашенко об импорте лекарств и медоборудования: «Надо было эти цены приводить в чувства»

Новости Беларуси. 12 марта Александр Лукашенко принял с докладом министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «Для паники у нас нет никаких оснований»

Глава государства обратил внимание на вопрос стоимости при закупке зарубежного медицинского оборудования и лекарств. Раньше часть импорта поставлялась в Беларусь по завышенным ценам. Ситуацию исправили, проработав прозрачную систему закупок, но держать на контроле этот вопрос все еще необходимо.