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Борьбу с ДРГ отработают на командно-штабном учении в Могилёвской области

16 июня 2025 10:36
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Командно-штабное учение с участием территориальных войск Чериковского и Краснопольского районов стартовали в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе маневров должностные лица будут совершенствовать руководящие навыки, а личный состав обучат выполнению обязанностей на штатных должностях.

Борьбу с ДРГ отработают на командно-штабном учении в Могилёвской области-2

Борьба с диверсионно-разведывательными группами, обеспечение мер военного положения, охрана и оборона объектов – лишь часть учебных задач, которые предстоит отработать подразделениям. Основное внимание уделят управлению разнородными силами территориальной обороны. Также в ходе учения оценят готовность войск к решению стоящих перед ними задач.

# Военные учения

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