Борьбу с ДРГ отработают на командно-штабном учении в Могилёвской области

Командно-штабное учение с участием территориальных войск Чериковского и Краснопольского районов стартовали в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе маневров должностные лица будут совершенствовать руководящие навыки, а личный состав обучат выполнению обязанностей на штатных должностях.
Борьба с диверсионно-разведывательными группами, обеспечение мер военного положения, охрана и оборона объектов – лишь часть учебных задач, которые предстоит отработать подразделениям. Основное внимание уделят управлению разнородными силами территориальной обороны. Также в ходе учения оценят готовность войск к решению стоящих перед ними задач.