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«Есть сигнальные признаки». Как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом

12 марта 2020 17:41
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Новости Беларуси. Сначала всех прилетевших из Китая в аэропорту встречали с тепловизорами, потом прибывших из стран, где были случаи заражения, обязали сдавать тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть сигнальные признаки». Как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом-1

Сегодня на границах развернуты санитарные пункты.

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«Брест автодорожный» – крупнейший пассажирский пункт пропуска на западной границе Беларуси. Ежегодно через него проходят до 12 тысяч человек. Сейчас здесь пристально следят за теми, кто прибывает из Италии. Задача пограничников – из потока выявить потенциальных больных.

«Есть сигнальные признаки». Как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом-4

В помощь симптоматика и отметки о пути следования. Если человек в течение 14 дней был в странах с неблагоприятной обстановкой (их пока семь – Италия, Китай, Южная Корея, Иран, Таиланд или Сингапур), то приглашают специалистов санитарной службы.

«Есть сигнальные признаки». Как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом-7

Марина Шум, помощник врача-эпидемиолога пункта пропуска «Брест автодорожный»:
Есть сигнальные признаки – значит, мы вызываем бригаду скорой помощи и действуем по оперативному плану. Вызываем эпидбригаду, дезбригазу, и действия дальше проводятся по оперативному плану.

«Есть сигнальные признаки». Как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом-10

# Коронавирус # общество # Марина Шум # Фотофакт

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