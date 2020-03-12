«Есть сигнальные признаки». Как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом

Новости Беларуси. Сначала всех прилетевших из Китая в аэропорту встречали с тепловизорами, потом прибывших из стран, где были случаи заражения, обязали сдавать тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на границах развернуты санитарные пункты. Владимир Караник рассказал о состоянии пациента с коронавирусом, который скрыл нахождение в Северной Италии «Брест автодорожный» – крупнейший пассажирский пункт пропуска на западной границе Беларуси. Ежегодно через него проходят до 12 тысяч человек. Сейчас здесь пристально следят за теми, кто прибывает из Италии. Задача пограничников – из потока выявить потенциальных больных.

В помощь симптоматика и отметки о пути следования. Если человек в течение 14 дней был в странах с неблагоприятной обстановкой (их пока семь – Италия, Китай, Южная Корея, Иран, Таиланд или Сингапур), то приглашают специалистов санитарной службы.