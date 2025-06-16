Израиль пригрозил нанести новые массированные удары по Ирану в ответ на ночную бомбардировку

Конфликт Израиля и Ирана с каждым часом разгорается сильнее. После ночных взаимных ударов израильское министерство выступило с заявлением, пообещав отомстить за ночную бомбардировку объектов на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она оказалась одной из самых массированных и разрушительных за четыре дня конфликта. В основном из-за активного использования Ираном гиперзвуковых ракет. Под обстрел попали три города, включая Тель-Авив. Повреждение получило посольства США, а также жилые постройки. Экстренные службы разбирают завалы, ведутся поиски выживших.

Дин Элсдунн, представитель израильской полиции:

Все, что вы видите позади меня, это результат последнего залпа ракет, выпущенных по нашим жилым кварталам Ираном. Сегодня рано утром на наш номер горячей линии полиции поступило сообщение о том, что несколько зданий были разрушены. Поэтому мы находимся в состоянии повышенной готовности с самого начала этих ракетных обстрелов, нацеленных на наши жилые кварталы.

Также были атакованы нефтеперерабатывающий завод, морской порт и электростанция в Хайфе, что может сильно ударить по экономике Израиля. По последним уточненным данным, жертвами обстрела стали 9 человек, в больницы доставлены около 300 пострадавших. Общее число погибших с вечера 13 июня, когда начались иранские удары, превысило 20 человек. Между тем иранский МИД выступил с заявлением, в котором назвал нападение Израиля войной против устава ООН и всей человеческой цивилизации. А Тегеран в свою очередь пригрозил нанести новые более масштабные и разрушительные удары.