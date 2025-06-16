На территории древнего Заславского замка ведут масштабные археологические раскопки

Пролить свет на загадки прошлого. Масштабные археологические раскопки идут на территории древнего Заславского замка. Специалисты, студенты и волонтеры намерены открыть тайны загадочного подземного хода, который был обнаружен еще в 1970-х годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ширину тоннель достигает 80 сантиметров, в высоту он 1,2 метра и ведет за пределы замка. Каким было его назначение – пока неизвестно. Именно это и предстоит установить исследователям. Ежедневно на объекте трудятся около 10 человек.

Иван Спирин, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук

Условно подземный ход. Какое назначение, еще нам предстоит выяснить. Может быть, какая-то дренажная система, может, какого-то комбинированного назначения, как какой-то лаз тайный. Посмотреть, куда он идет, где он заканчивается. Потому что мы знаем, его тогда не дораскопали до конца. Там была закрытая решетка с одной стороны, со второй стороны плохо сохранился.

Что уже известно наверняка: этот подземный ход – уникальный объект для Беларуси и, возможно, станет единственным, доступным для посещения. После завершения раскопок специалисты приступят к другой, более кропотливой работе: уникальную замковую браму будут готовить к реставрации и музеефикации.