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На территории древнего Заславского замка ведут масштабные археологические раскопки

16 июня 2025 10:36
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Пролить свет на загадки прошлого. Масштабные археологические раскопки идут на территории древнего Заславского замка. Специалисты, студенты и волонтеры намерены открыть тайны загадочного подземного хода, который был обнаружен еще в 1970-х годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории древнего Заславского замка ведут масштабные археологические раскопки-2

В ширину тоннель достигает 80 сантиметров, в высоту он 1,2 метра и ведет за пределы замка. Каким было его назначение – пока неизвестно. Именно это и предстоит установить исследователям. Ежедневно на объекте трудятся около 10 человек.

На территории древнего Заславского замка ведут масштабные археологические раскопки-4

Иван Спирин, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук
Условно подземный ход. Какое назначение, еще нам предстоит выяснить. Может быть, какая-то дренажная система, может, какого-то комбинированного назначения, как какой-то лаз тайный. Посмотреть, куда он идет, где он заканчивается. Потому что мы знаем, его тогда не дораскопали до конца. Там была закрытая решетка с одной стороны, со второй стороны плохо сохранился.

Что уже известно наверняка: этот подземный ход – уникальный объект для Беларуси и, возможно, станет единственным, доступным для посещения. После завершения раскопок специалисты приступят к другой, более кропотливой работе: уникальную замковую браму будут готовить к реставрации и музеефикации.

# Археология # Национальная академия наук Беларуси

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