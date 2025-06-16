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МИД Беларуси рекомендует соотечественникам воздержаться от поездок в Израиль и Иран

16 июня 2025 10:32
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МИД Беларуси призывает соотечественников воздержаться от поездок в Израиль и Иран из-за сохраняющейся напряженной обстановки. Во внешнеполитическом ведомстве внимательно отслеживают ситуацию на Ближнем Востоке и поддерживают связь с белорусскими гражданами, находящимися на территориях этих государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси рекомендует соотечественникам воздержаться от поездок в Израиль и Иран-2

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Консульские службы дипломатических представительств Республики Беларусь в Израиле и Иране осуществляют прием только по экстренным консульским вопросам. Функционируют телефоны экстренной связи, предназначенные для оперативного взаимодействия с гражданами. В Иране осуществляется сбор информации и формирование списков граждан, обратившихся за содействием. По соответствующим вопросам поддерживаются рабочие контакты с российской стороной.

МИД Беларуси рекомендует соотечественникам воздержаться от поездок в Израиль и Иран-4

Также МИД настоятельно рекомендует гражданам, находящимся в Израиле и Иране, следовать указаниям местных властей, касающихся обеспечения личной безопасности и поддерживать связь с нашими дипломатическими представительствами. Информация о дальнейших действиях будет предоставляться по мере развития ситуации.

# Конфликт на Ближнем Востоке # МИД Республики Беларусь

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