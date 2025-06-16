На антитрамповские демонстрации 14 июня в США вышли более 5 млн человек

Настоящая война, правда, иного характера, охватила в эти дни и Соединенные Штаты. Здесь продолжается противостояние между Белым домом и американцами. В день рождения Трампа на демонстрации против проводимой им политики вышли более 5 миллионов человек – беспрецедентный случай в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для понимания, это 2 % взрослого населения США.

14 июня в Атланте, Филадельфии, Бостоне, Нашвилле, Портленде, Сан-Диего, Лос-Анджелесе и других городах прошло более 2 тысяч акций протеста, организованных инициативной группой «Нет королям». Трагическим инцидентом отметилась манифестация в Юте. Здесь, при странных обстоятельствах, был застрелен один из участников акции. У американцев много причин, чтобы выступать против действующего президента.

В стране наблюдается небывалый в истории уровень коррупции, проблемы с бюджетом, программы поддержки для бедных и работающих людей урезаются ради снижения налогов для миллиардеров. Но последней каплей стали облавы на мигрантов, устроенные по указанию Трампа. При этом президент США еще в начале протестов назвал митингующих «проплаченными мятежниками», намекая на то, что они действуют под влиянием внешних сил.