Прямой эфир

На антитрамповские демонстрации 14 июня в США вышли более 5 млн человек

16 июня 2025 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Настоящая война, правда, иного характера, охватила в эти дни и Соединенные Штаты. Здесь продолжается противостояние между Белым домом и американцами. В день рождения Трампа на демонстрации против проводимой им политики вышли более 5 миллионов человек – беспрецедентный случай в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для понимания, это 2 % взрослого населения США.

На антитрамповские демонстрации 14 июня в США вышли более 5 млн человек-2

14 июня в Атланте, Филадельфии, Бостоне, Нашвилле, Портленде, Сан-Диего, Лос-Анджелесе и других городах прошло более 2 тысяч акций протеста, организованных инициативной группой «Нет королям». Трагическим инцидентом отметилась манифестация в Юте. Здесь, при странных обстоятельствах, был застрелен один из участников акции. У американцев много причин, чтобы выступать против действующего президента.

В стране наблюдается небывалый в истории уровень коррупции, проблемы с бюджетом, программы поддержки для бедных и работающих людей урезаются ради снижения налогов для миллиардеров. Но последней каплей стали облавы на мигрантов, устроенные по указанию Трампа. При этом президент США еще в начале протестов назвал митингующих «проплаченными мятежниками», намекая на то, что они действуют под влиянием внешних сил.

# Международная политика # США # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Politico: страны G7 на саммите не усилят давление на РФ
16 июня 2025 10:13

Politico: страны G7 на саммите не усилят давление на РФ

КСИР заявил, что заставил ПВО Израиля атаковать друг друга
16 июня 2025 09:53

КСИР заявил, что заставил ПВО Израиля атаковать друг друга

Боец РФ Гац: украинская армия уничтожала целые кварталы в Комаре
16 июня 2025 09:39

Боец РФ Гац: украинская армия уничтожала целые кварталы в Комаре