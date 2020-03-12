Владимир Караник о доплатах медработникам: поверьте мне, это будут действительно существенные надбавки

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

На сегодняшний момент новая система оплаты труда, которую только ленивый, наверное, не критиковал. Но там есть возможность оперативного введения надбавок даже на месяц и надбавок, которые не ограничены каким-то уровнем, для стимулирования такой категории работников.

Естественно, мы обсуждали вопрос, что те, кто сегодня находится на острие борьбы, будут материально простимулированы. Поверьте мне, это будет не символический размер в 10 % надбавки. Это будут действительно существенные надбавки, чтобы люди понимали, что мы ценим их труд и понимаем, насколько тяжелую работу они делают.

Минздрав Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий. Коснётся ли это занятий в школах?

Мне в этом отношении проще. Я понимаю, что такое круглосуточное дежурство, что такое дежурство по реанимации. Я это прошел, поэтому я понимаю своих коллег, и мы постараемся их максимально простимулировать.