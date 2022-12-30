«Жёсткие разносы чиновников». Зачем Зеленский пытался копировать Лукашенко?

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим падение украинской ракеты в Беларуси и подведем итоги года. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и философ Александр Дугин.

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Это невероятно просто самовлюбленный, циничный человек. Вот в этом плане его недооценили. Посмотрите, какое у него злое лицо. Концентрация зла в нем, отдельно взятом человеке, огромна, плюс он склонен к фарисейству и пародированию, обезьянничеству. Посмотрите, он когда избрался – в чем они талантливы, где-то даже гениальны, так в это в пиаре. Сейчас я вам пример приведу. Его, Зеленского, избирают. Он пытается копировать нашего Президента – жесткие разносы чиновников. Но это была жалкая пародия.

Григорий Азаренок, СТВ:

Дьявол – обезьяна Бога.