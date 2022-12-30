«Жёсткие разносы чиновников». Зачем Зеленский пытался копировать Лукашенко?

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим падение украинской ракеты в Беларуси и подведем итоги года. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и философ Александр Дугин.
Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:
Это невероятно просто самовлюбленный, циничный человек. Вот в этом плане его недооценили. Посмотрите, какое у него злое лицо. Концентрация зла в нем, отдельно взятом человеке, огромна, плюс он склонен к фарисейству и пародированию, обезьянничеству. Посмотрите, он когда избрался – в чем они талантливы, где-то даже гениальны, так в это в пиаре. Сейчас я вам пример приведу. Его, Зеленского, избирают. Он пытается копировать нашего Президента – жесткие разносы чиновников. Но это была жалкая пародия.
Григорий Азаренок, СТВ:
Дьявол – обезьяна Бога.
Вадим Гигин:
Его избирают, потому что он еврей, из Кривого Рога, русскоязычный, сделал карьеру в России, за мир. Его за это избирают президентом. Потому что Зеленский самим фактом своего рождения, своей биографией отрицал всю ту Украину бандеровскую, которую пытались выстраивать как минимум со времен Ющенко.
Григорий Азаренок:
В противовес Порошенко, который шел: «Мова, Радзіма, віра».
Вадим Гигин:
Конечно, и он все это предал. Это тоже важный факт. Вместе с тем по поводу того, что он там всех крутит и так далее. Не он, он все равно инструмент. Он талантлив, способен в пиаре, лицедействе, игре. Но он все равно инструмент. Такого и нашли специально. Такого нашли, чтобы обмануть украинский народ. И это удалось сделать.
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