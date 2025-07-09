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Партию итальянской одежды пытались незаконно ввезти в Беларусь из Литвы

09 июля 2025 07:04
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Неучтенный товар на солидную сумму пытались незаконно ввезти в Беларусь. Партию итальянской одежды указать в документах «забыл» литовский перевозчик, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что часть груза в документах отсутствует, установили в ведомственном пункте таможенного оформления «Бенякони», куда автомобиль направили на досмотр.

Партию итальянской одежды пытались незаконно ввезти в Беларусь из Литвы-2

Сергей Плешков, старший инспектор Гродненской региональной таможни:
Оказалось, что в грузовике находятся более двух тысяч единиц детской одежды, которые намеренно не задекларировали. Стоимость незаявленных товаров составила более 140 тысяч белорусских рублей. В данном случае недостоверные сведения, указанные в документах, могли стать основанием для занижения размера уплаты таможенных платежей на сумму порядка 30 тысяч белорусских рублей. 

В отношении перевозчика таможней начат административный процесс. Размер штрафа, согласно санкции статьи, составит до 30 % от стоимости незаконно перемещаемого товара.

# Государственная граница Беларуси

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