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Экспорт Германии в США резко сократился из-за введения новых тарифов

09 июля 2025 07:51
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Экспорт Германии в Соединенные Штаты резко сократился. В мае показатель достиг самого низкого уровня более чем за три года. Угроза введения новых тарифов продолжает бросать тень на крупнейшую экономику Европы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт Германии в США резко сократился из-за введения новых тарифов-2

Данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением, показали, что продажи в США сократились почти на 14 % в годовом исчислении. Хотя Штаты остаются крупнейшим экспортным рынком ФРГ, их доля сокращается на фоне сохраняющейся торговой напряженности. Эти данные появились как раз перед крайним сроком введения возможных карательных тарифов со стороны Вашингтона. В апреле администрация США объявила о так называемых взаимных тарифах на импорт из Европейского союза. Первоначально введение этих мер было запланировано на 9 июля, но позже было перенесено на 1 августа. В настоящее время Соединенные Штаты вводят 25 % пошлины на европейские автомобили и автозапчасти и 50 % – на изделия из стали и алюминия. Это вызывает глубокую обеспокоенность у экспортеров.

# США # Германия # Экспорт # Экономика

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