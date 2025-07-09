Международный слёт юных спасателей-пожарных открылся в «Зубрёнке»

После перерыва продолжительностью пять лет. Международный слет юных спасателей-пожарных открылся в «Зубренке», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвуют команды из Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. В каждой по семь человек – это пять юношей и две девушки в возрасте от 12 до 16 лет. Сам слет – яркое свидетельство дружбы между нашими странами, народами, спасательными ведомствами.

Мы с нашей командой в первый раз участвуем в этом слете, и мы получили прекрасные впечатления о Беларуси, также об этом слете. Мы успели сдружиться с разными командами из разных стран.

Как команда мы желаем, чтобы мы победили, но если, не дай бог, что-то пойдет не так, но мы не расстраиваемся, потому что оказаться в Беларуси – это честь для нас.

Программа слета состоит из различных состязаний. Они помогут испытать физическую подготовку участников, раскрыть их творческий потенциал, поделиться культурными обычаями. Всего за многолетнюю историю слета участие в нем приняли юные спасатели из 22 стран.