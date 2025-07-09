Прямой эфир

Международный слёт юных спасателей-пожарных открылся в «Зубрёнке»

09 июля 2025 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

После перерыва продолжительностью пять лет. Международный слет юных спасателей-пожарных открылся в «Зубренке», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный слёт юных спасателей-пожарных открылся в «Зубрёнке»-2

Участвуют команды из Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. В каждой по семь человек – это пять юношей и две девушки в возрасте от 12 до 16 лет. Сам слет – яркое свидетельство дружбы между нашими странами, народами, спасательными ведомствами.

Международный слёт юных спасателей-пожарных открылся в «Зубрёнке»-4

Мы с нашей командой в первый раз участвуем в этом слете, и мы получили прекрасные впечатления о Беларуси, также об этом слете. Мы успели сдружиться с разными командами из разных стран. 

Международный слёт юных спасателей-пожарных открылся в «Зубрёнке»-6

Как команда мы желаем, чтобы мы победили, но если, не дай бог, что-то пойдет не так, но мы не расстраиваемся, потому что оказаться в Беларуси – это честь для нас. 

Программа слета состоит из различных состязаний. Они помогут испытать физическую подготовку участников, раскрыть их творческий потенциал, поделиться культурными обычаями. Всего за многолетнюю историю слета участие в нем приняли юные спасатели из 22 стран.

# Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»

Другие новости рубрики

Все новости
Партию итальянской одежды пытались незаконно ввезти в Беларусь из Литвы
09 июля 2025 07:04

Партию итальянской одежды пытались незаконно ввезти в Беларусь из Литвы

В Гродно по Неману пустили венки в память о героинях Великой Отечественной войны
09 июля 2025 06:33

В Гродно по Неману пустили венки в память о героинях Великой Отечественной войны

Милиция Витебска перейдёт на усиленный вариант несения службы во время «Славянского базара»
09 июля 2025 06:17

Милиция Витебска перейдёт на усиленный вариант несения службы во время «Славянского базара»