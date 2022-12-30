Дугин о Президенте Беларуси: он всегда был моим вдохновителем, моим ориентиром в политике

Александр Дугин, философ:

Есть два типа чудес. Первое, это когда вы сталкиваетесь с тем, что, как вы думали, что не существует, не может быть, и вдруг это происходит. А есть второе чудо, когда вы всегда верили и знали, что это так, и потом оказалось, что это так. И это тоже чудо, потому что это не может быть, но вы все равно верите в это и потом это чудо сбывается. Встреча с Александром Григорьевичем Лукашенко была именно чудом второй категории. Я всегда верил Лукашенко, я всегда понимал, какую героическую роль он играет в нашей общей истории: и русской, и белорусской. Насколько этот человек выше в тех критериях и норм эпохи, тех уровней общества постсоветских государств. Я всегда видел в нем нашего Спасителя, пророка нашего славянского, восточнославянского мира. Человека совершенно особой героической судьбы. И когда я с ним встретился, это было подтверждение. И чудо было в том, что было именно так: он оказался настоящим восточнославянским лидером, который во всех отношениях: и с точки зрения глубины, и с точки зрения тонкости проникновения в судьбы истории, понимания наших обществ и личного героизма, оказался именно тем.

В 2020 году, когда Беларусь стояла насмерть против того врага, с которым мы просто сейчас воюем напрямую, с открытым забралом, я был одним из немногих россиян, которые встали горой, полностью и однозначно за Беларусь и Лукашенко. Многие говорили: Лукашенко ведет двойную игру, он заигрывает с Западом. На самом деле никогда Лукашенко не вел никакой двойной игры, он был абсолютно предан интересам своего белорусского народа и нашего общего славянского дела. Просто Москва, предлагая Беларуси интеграцию, выдвигала условия, которые фактически заставляли Беларусь превратиться в какое-то поле олигархии, а Лукашенко хотел настоящего союза. Просто то, что предлагала Москва под влиянием прозападных фигур, которых сейчас уже половины из них, если не больше, нет, они предлагали Лукашенко то, что было не приемлемо для настоящего лидера. А он отстаивал ту модель Союзного государства, которая была достойна не только Беларуси, но и России. Вообще никакой олигархии, настоящая справедливая идеология, настоящее единое государство восточных славян, справедливое, основанное на принципах социальной справедливости, с восточнославянской независимой цивилизацией, своей идеологией. Вот за это стоял Лукашенко. А наши думали: посмотрим, выстоит или нет. Это подло по отношению к брату, герою, гению истории, Лукашенко. Поэтому я его поддерживал раньше, поддерживал позже, поддерживал его всегда.

В этой встрече просто сошлись концы с концами. Я ведь это делал исключительно бескорыстно. Я несколько раз был в Беларуси. Я высказывал свою точку зрения, меня вообще невозможно склонить к чему бы то ни было, во что я не верю. Я всегда делаю то, что считаю правильным, нужным. Восхваляю и воспеваю тех, кого считаю настоящими героями. Я скептически отношусь, проклинаю тех, кого считаю врагами или предателем. И полезно это или нет, меня вообще не волнует. И в этом отношении приглашение встретиться с Александром Григорьевичем Лукашенко я воспринял как нечто естественное. Потому что он всегда был моим вдохновителем, он всегда был моим ориентиром в политике.

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