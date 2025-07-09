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Трамп рассказал о подготовке «небольшого сюрприза» для России

09 июля 2025 07:37
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Трамп рассказал о подготовке «небольшого сюрприза» для России-0

По заявлению президента США Дональда Трампа, Вашингтон намерен преподнести РФ «маленький сюрприз», пишет РИА Новости. Таким образом Трамп прокомментировал план действий в отношении России.

Американский лидер подчеркнул, что действия Президента РФ Владимира Путин в отношении вопроса конфликта в Украине вызывают у него недовольство.

«Мы хотим устроить маленький сюрприз», – сообщил он в ходе заседания в Белом доме.

Президент Штатов также рассказал об отправке в Украину «оборонительного» вооружения.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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