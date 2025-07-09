Ливневые дожди вызвали наводнения и оползни в Индии 

Десятки людей могли стать жертвами внезапных наводнений, ливневых дождей и оползней в Индии. Пропавшими без вести числятся более 30 человек. В спасательной операции задействованы около 250 сотрудников национальных сил реагирования на стихийные бедствия, армии и внутренних войск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для осмотра труднодоступных местностей используют беспилотники. Проливные дожди обрушились на регион на прошлой неделе. Они стали причиной подтоплений и оползней. Сотни домов, магазинов и мостов смыты водой. В штате Химачал-Прадеш закрыли 240 дорог.

Наводнение началось в прошлую субботу, когда уровень воды двух метров. Когда уровень воды достигает примерно трех-четырех метров, то здесь поднимается на две метра.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата заявило, что в результате связанных с дождями инцидентов погибли не менее 80 человек. При этом синоптики прогнозируют продолжение сильных осадков. До 10 июля в регионе объявлен желтый уровень опасности.