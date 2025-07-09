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Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин – CNN

09 июля 2025 07:03
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Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин – CNN-0

Президент США Дональд Трамп заявил в 2024 году в ходе одной из встреч доноров для сбора средств, что предупреждал президента РФ Владимира Путина о намерении «разбомбить Москву к чертям», если будут начаты военные действия в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По утверждении телеканала, они располагают некой подтверждающей указанные заявления аудиозаписью. «Я сказал Путину: «Если вы пойдете в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора», – передает CNN сказанное Трампом. По утверждению главы Белого дома, российский лидер не поверил ему. Вместе с тем Трамп уверен, что Путин поверил на 10%.

По информации CNN, подобное послание было адресовано также председателю КНР Си Цзиньпину касательно Тайваня, Трамп угрожал атаковать Пекин.

В Штабе американского президента отказались давать комментарии относительно содержания аудио.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Си Цзиньпин # Дональд Трамп

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