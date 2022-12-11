«Жду принятия решительных мер по ужесточению санкций». Как менялись отношения Беларуси с ЕС?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Дипломатические отношения между Беларусью и Европейским союзом установлены в августе 1992 года. За время развития им были свойственны как периоды активизации, так и охлаждения. Значимые позитивные сдвиги произошли в 2016 году. В то время была учреждена Координационная группа Беларусь-ЕС – диалог по всему спектру двустороннего взаимодействия между Минском и Брюсселем. В последующем в рамках интенсификации политических контактов между Беларусью и ЕС нашу страну неоднократно посещали еврокомиссары.
В 2020 году отношения дали трещину. Запад в очередной раз отказался признавать результаты президентских выборов. Евросоюз ввел визовые санкции в отношении ряда должностных лиц Беларуси и предприятий, прекратил сотрудничество по ряду направлений. Под санкции также попал белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов. Однако в первую очередь это ударило по Евросоюзу. Многие европейские фермеры в посевную остались без самого главного – удобрений. Дефицит спровоцировал рост цен на них. А засуха и аномальная жара поставили под угрозу весь будущий урожай в ЕС. При этом санкционный рикошет Запад не остановил. Собственные амбиции оказались намного важнее благополучия народа.
Анн Линде, экс-министр иностранных дел Швеции:
Я с нетерпением жду принятия решительных мер по ужесточению санкций против Беларуси. Это абсолютно необходимо, потому что то, что происходит в Беларуси, по-прежнему является трагедией, и мы должны действовать решительно.
В ответ на недружественные действия Евросоюза Беларусь была вынуждена приостановить свое участие в «Восточном партнерстве». Эта инициатива включала в себя приграничное сотрудничество, ремонт и обновление приграничной инфраструктуры, зеленые технологии, малый бизнес и образовательные проекты. При этом благодаря содействию Беларуси для установления мира в Украине были созданы уникальные Минские соглашения. После начала военного конфликта в Украине Минск не раз призывал стороны вернуться к ним и сесть за стол переговоров.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну.
Однако Украине не нужен был мир. По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, Минские соглашения были нужны, чтобы выиграть время и усилить боеспособность украинской армии при поддержке НАТО.
Александр Лукашенко:
Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно тот президент Порошенко высказался, зачем ему нужен был Минск, эти переговоры и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию.
На днях экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкой газете Zeit также призналась, что в 2014 году конфликт был приостановлен, но сама проблема оставалась нерешенной. Минские соглашения были попыткой дать Киеву время. И за эти 8 лет Украина смогла усилить свой потенциал.
Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ:
Украина 2014-1015 – это не Украина сегодня. В начале 2015 года Путин мог легко их захватить. И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине. Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это и дало Украине драгоценное время.
Александр Лукашенко:
Если бы это было так, как она говорит… Это отвратительно. Но это не так. И то, как есть на самом деле, – это не просто отвратительно, это мерзко. Меркель… Я тоже этого не ожидал, и президент России об этом сказал, что он тоже не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезными. После заседаний в Минске весь мир говорил, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали. Сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко якобы провели тайную операцию, обманули всех (прежде всего Россию, Путина), дали паузу, возможность украинскую армию подготовить к этой войне. Если бы это было так, то это слишком просто: обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Если это так, чего тогда выть, что идет война? Вы к ней готовились. А мы точно знаем. Я сказал Путину: в ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они должны были после 2020 года – мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть), начать войну против России с Донбасса. Причиной должно послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 году. Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко, Меркель лживых заявлений, что Россия начала войну. Меркель и Порошенко хотят показать свою значимость, что украинская армия воюет, сопротивляется, одна из сильнейший армий в мире потому, что мы обманули тогда в Минске и мир, и Россию. Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель. Неправда, что они это делали, чтобы обмануть. Все было серьезно. Тогда можно было к этому времени, если бы пошли тем путем, что предлагал Путин, когда договор был заключен, то сегодня кроме Крыма Украина была бы целостной, никакой войны не было бы.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, слова Меркель подтверждают, что Евросоюз изначально не собирался выполнять мирные соглашения.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
В этих откровениях прозвучало главное: это все было с точки зрения Запада просто фальсификацией. Это было заигрыванием с использованием международного права с единственной целью – накачать киевский режим вооружениями.
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