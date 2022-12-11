«Жду принятия решительных мер по ужесточению санкций». Как менялись отношения Беларуси с ЕС?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Дипломатические отношения между Беларусью и Европейским союзом установлены в августе 1992 года. За время развития им были свойственны как периоды активизации, так и охлаждения. Значимые позитивные сдвиги произошли в 2016 году. В то время была учреждена Координационная группа Беларусь-ЕС – диалог по всему спектру двустороннего взаимодействия между Минском и Брюсселем. В последующем в рамках интенсификации политических контактов между Беларусью и ЕС нашу страну неоднократно посещали еврокомиссары.

В 2020 году отношения дали трещину. Запад в очередной раз отказался признавать результаты президентских выборов. Евросоюз ввел визовые санкции в отношении ряда должностных лиц Беларуси и предприятий, прекратил сотрудничество по ряду направлений. Под санкции также попал белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов. Однако в первую очередь это ударило по Евросоюзу. Многие европейские фермеры в посевную остались без самого главного – удобрений. Дефицит спровоцировал рост цен на них. А засуха и аномальная жара поставили под угрозу весь будущий урожай в ЕС. При этом санкционный рикошет Запад не остановил. Собственные амбиции оказались намного важнее благополучия народа.

Анн Линде, экс-министр иностранных дел Швеции:

Я с нетерпением жду принятия решительных мер по ужесточению санкций против Беларуси. Это абсолютно необходимо, потому что то, что происходит в Беларуси, по-прежнему является трагедией, и мы должны действовать решительно. В ответ на недружественные действия Евросоюза Беларусь была вынуждена приостановить свое участие в «Восточном партнерстве». Эта инициатива включала в себя приграничное сотрудничество, ремонт и обновление приграничной инфраструктуры, зеленые технологии, малый бизнес и образовательные проекты. При этом благодаря содействию Беларуси для установления мира в Украине были созданы уникальные Минские соглашения. После начала военного конфликта в Украине Минск не раз призывал стороны вернуться к ним и сесть за стол переговоров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Однако Украине не нужен был мир. По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, Минские соглашения были нужны, чтобы выиграть время и усилить боеспособность украинской армии при поддержке НАТО. Александр Лукашенко:

Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно тот президент Порошенко высказался, зачем ему нужен был Минск, эти переговоры и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию. На днях экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкой газете Zeit также призналась, что в 2014 году конфликт был приостановлен, но сама проблема оставалась нерешенной. Минские соглашения были попыткой дать Киеву время. И за эти 8 лет Украина смогла усилить свой потенциал.

Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ:

Украина 2014-1015 – это не Украина сегодня. В начале 2015 года Путин мог легко их захватить. И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине. Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это и дало Украине драгоценное время.