Готовы ли европейцы страдать ради поддержки Украины? Вот что говорят члены Европарламента
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Я задаю этот вопрос, потому что многие европейцы спрашивают себя: как же так вышло, что Европейский союз стал главной жертвой в санкционной войне между Западом и Россией? Как вы считаете, что пошло не так?
Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:
Политики в Европейском союзе принимают решения, ориентируясь на то, что они считают морально правильным. Из-за этого они готовы жертвовать экономиками своих стран ради того, чтобы выглядеть хорошо и ощущать моральное превосходство над другими. Для них очевидно, что Украина – жертва. А большая Россия по соседству – агрессор. Вторгшийся на территорию другой страны. Они считают, что необходимо противостоять агрессору в знак солидарности с жертвой, даже если для этого придется заплатить определенную цену. Но цену эту, разумеется, платит не руководство ЕС, разве что в зале заседаний горит менее яркий свет, чем раньше. Это бремя ложится на плечи предприятий, работников, пенсионеров и всех тех, кто сейчас страдает от инфляции. А задумка политиков заключается в том, что теперь они могут сказать: мы поддерживаем Украину, готовы заплатить за нашу поддержку.
Надежда Сасс:
Я вас поняла. Госпожа Жданок, а как вы считаете, это мнение поддерживают все европейцы или в обществе все-таки наблюдается раскол?
Татьяна Жданок, депутат Европарламента от Латвии:
Конечно, общество расколото, можно даже сказать, что мы сейчас наблюдаем гражданскую войну на европейском континенте. Возможно, некоторые люди, включая политиков и даже президентов, не видят этого пока. Но реальность такова: на мой взгляд, Вторая мировая война все еще продолжается, и сейчас многими движет желание отомстить. Это особенно хорошо видно в моей стране, в других странах Восточной Европы, которые тесно сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны. Сегодня эти страны хотят отомстить за свое поражение. Западные политики вскоре тоже увидят это. Но пока они только и делают, что говорят о территориальной целостности Украины. А что они скажут о территориальной целостности Советского Союза, гарантированной Хельсинскими соглашениями? Как так вышло, что территориальное единство федерального государства было нарушено? И сейчас речь не только о Советском Союзе, но и о распаде Югославии, чьи бывшие субъекты теперь существуют как независимые государства. При этом я не говорю о праве на самоопределение, закрепленном в уставе ООН. Это совсем другое.
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