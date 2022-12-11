Готовы ли европейцы страдать ради поддержки Украины? Вот что говорят члены Европарламента

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Я задаю этот вопрос, потому что многие европейцы спрашивают себя: как же так вышло, что Европейский союз стал главной жертвой в санкционной войне между Западом и Россией? Как вы считаете, что пошло не так?

Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:

Политики в Европейском союзе принимают решения, ориентируясь на то, что они считают морально правильным. Из-за этого они готовы жертвовать экономиками своих стран ради того, чтобы выглядеть хорошо и ощущать моральное превосходство над другими. Для них очевидно, что Украина – жертва. А большая Россия по соседству – агрессор. Вторгшийся на территорию другой страны. Они считают, что необходимо противостоять агрессору в знак солидарности с жертвой, даже если для этого придется заплатить определенную цену. Но цену эту, разумеется, платит не руководство ЕС, разве что в зале заседаний горит менее яркий свет, чем раньше. Это бремя ложится на плечи предприятий, работников, пенсионеров и всех тех, кто сейчас страдает от инфляции. А задумка политиков заключается в том, что теперь они могут сказать: мы поддерживаем Украину, готовы заплатить за нашу поддержку. Надежда Сасс:

Я вас поняла. Госпожа Жданок, а как вы считаете, это мнение поддерживают все европейцы или в обществе все-таки наблюдается раскол?