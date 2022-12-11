Пока люди гибнут, а экономика ЕС рушится, США продолжают крепко стоять на ногах. Почему?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

А как так вышло, что санкции, которые, по словам западных лидеров, должны были прежде всего уничтожить российскую экономику, в итоге так сильно ударили по ЕС? Как вы думаете, кто совершил ошибку?

Эрве Жювен, депутат Европарламента от Франции:

Конечно, власти Европейского союза совершили множество ошибок, однако сейчас еще очень рано заявлять наверняка, кто является победителем, а кто проигравшим. Лично я пока четко вижу двух победителей и двух проигравших. Первые победители – это, конечно, НАТО и США. Сейчас никто не согласится с тем, что мы наблюдаем смерть мозга НАТО, как несколько лет, а затем и несколько месяцев назад выразился президент Франции Эмманюэль Макрон. Сегодня НАТО и США вновь крепко стоят на ногах. Второй победитель – украинский национализм. 10 лет назад я сам приезжал в Украину, тогда я не смог бы точно сказать, что такое украинская нация. Сегодня же украинцы получили подарок от России – у них появился единый враг. Согласно Карлу Шмидту, когда у вас есть единый враг, это ведет к политической сплоченности общества. И именно это мы наблюдаем сегодня в Украине. На наших глазах рождается нация.