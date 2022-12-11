Пока люди гибнут, а экономика ЕС рушится, США продолжают крепко стоять на ногах. Почему?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
А как так вышло, что санкции, которые, по словам западных лидеров, должны были прежде всего уничтожить российскую экономику, в итоге так сильно ударили по ЕС? Как вы думаете, кто совершил ошибку?
Эрве Жювен, депутат Европарламента от Франции:
Конечно, власти Европейского союза совершили множество ошибок, однако сейчас еще очень рано заявлять наверняка, кто является победителем, а кто проигравшим. Лично я пока четко вижу двух победителей и двух проигравших. Первые победители – это, конечно, НАТО и США. Сейчас никто не согласится с тем, что мы наблюдаем смерть мозга НАТО, как несколько лет, а затем и несколько месяцев назад выразился президент Франции Эмманюэль Макрон. Сегодня НАТО и США вновь крепко стоят на ногах. Второй победитель – украинский национализм. 10 лет назад я сам приезжал в Украину, тогда я не смог бы точно сказать, что такое украинская нация. Сегодня же украинцы получили подарок от России – у них появился единый враг. Согласно Карлу Шмидту, когда у вас есть единый враг, это ведет к политической сплоченности общества. И именно это мы наблюдаем сегодня в Украине. На наших глазах рождается нация.
Эрве Жювен:
Что касается проигравших, то первым из них можно назвать Европейский союз из-за обратного эффекта санкций, который проявляется в энергетическом, продовольственном кризисах, инфляции и так далее. Вторая проигравшая сторона – это развивающиеся страны, о которых мы часто забываем. Если уж европейцам сложно справляться с энергетическим и продовольственным кризисом, то для жителей тех стран последствия просто ужасны. Особенно тяжелая ситуация в странах Африки к югу от Средиземного моря. Нам нельзя забывать об этом. Разумеется, мы искренне сожалеем о тысячах молодых ребят, погибших в Украине как со стороны России, так и со стороны Украины, но никто не вспоминает о миллионах жителей Восточного Конго, умирающих в ужасных условиях.
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