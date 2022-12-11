Украину примут в ЕС, чтобы остановить войну? Рассказали депутаты Европарламента

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Я бы еще хотела поговорить о русофобской истерии, потому что Украина стала кандидатом на вступление в ЕС, при этом многие годы ей отказывали в том числе из-за проблем в сферах демократии и прав человека. Тем не менее в сегодняшней Украине многие из этих проблем значительно усугубились. Например, критикующие действия официальных властей СМИ были запрещены, русский язык и языки других меньшинств подавляются. Лидер оппозиции Дмитрий Медведчук, выступающий за мир, сначала был задержан на много месяцев, а позже и вовсе изгнан из страны. Даже некоторые проевропейские оппозиционные политики вынуждены бежать из страны. Тем не менее руководство ЕС решило проигнорировать все эти факты и провозгласить Киев образцом европейских ценностей. Не кажется ли вам, что с этими ценностями сегодня что-то не так?

Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Германии:

Конечно. Посмотрите, кто становится первой жертвой войны. Если вы сегодня зайдете в любой институт ЕС… Кто из моих коллег посещал Украину до текущего кризиса? Я лично там был, так что знаю, о чем говорю. Мне кажется, что не наберется и 10 % таких людей, а теперь они присоединяются к общему тренду и вторят заявлениям, что сейчас идет война, что в этой войне мы на стороне добра, говорят, что Украина прозападная, демократическая, либеральная, страна поддерживает ЛГБТ-сообщества, а в этих стенах этому уделяется большое внимание. Украина предстает, как сияющий град на холме посреди Восточной Европы, а по другую сторону мрачный, гомофобный, репрессивный, авторитарный, погрязший в коррупции Мордор с самим Сауроном, сидящим в Кремле. Это то, чем убеждают людей, чтобы они поддерживали санкции и поставку нового оружия на Восточный фронт. И раз Украина – это тот самый сияющий град, то ее с радостью примут в Европу. Подобная пропаганда имеет свои последствия. В то же время принятие Украины в ЕС может стать одним из условий, если мы хотим достичь перемирия, – ситуация, при которой обе стороны останутся победителями. Вполне очевидно, что Россия никогда не отдаст Крым, очевидно, что Россия не может отдать Донецк. То же самое и с Северо-Крымским каналом, через который вода поставляется на полуостров. Если Украина потеряет контроль над этими территориями, я сейчас говорю не о юридической стороне вопроса, то что она получит взамен, чтобы иметь возможность считать себя победившей стороной? И членство в ЕС могло быть таким призом. Мы говорим: да, вы потеряли контроль над четвертью своей территории…