Зеленский на встрече «нормандской четвёрки»: «Важно договориться о конкретных шагах и сроках выполнения этих договоренностей»

Новости мира. Семичасовой переговорный марафон «нормандской четвёрки» и первая встреча Путина с Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принесёт ли этот парижский саммит перемены? Стороны надеются, что 1 января 2020 года на Донбассе если и будут слышны взрывы, то только от хлопушек и петард. По крайней мере, на это рассчитывают политики, ну и, конечно, больше всего жители юго-востока Украины. Европа подводит итоги «нормандской» встречи в Париже и вспоминает Минск. Тему продолжит наш политобозреватель – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Нормандия-Нёман. Совместный авиаполк, который в борьбе с мировым злом поднялся над разногласиями между коммунистической и капиталистической идеологиями. А вот подняться над геополитическими амбициями уже в современной Европе помогло новое понятие «нормандская четвёрка» в Минске. Позже это событие назовут высшим пилотажем белоруской дипломатии. Игорь Марзалюк: «Змены да пазітыўнага пачнуцца тады, калі да «нармандскага фармату» будуць падключаны ЗША»





Февраль 2014-го. Да, тогда на Донбассе были только цветочки, ягодок – общеевропейской войны удалось избежать. Букет Александра Лукашенко – Меркель. Так изящно на политической авансцене Европы никто не вёл себя.

Переговоры Путина и Зеленского, полтысячи журналистов. Как прошла встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» Пока длились 17-часовые переговоры журналисты подмечали детали. Потом стало известно – холодный мрамор белорусского Дворца Независимости остудил горячие головы, и горячая точка Европы стала превращаться в тлеющий конфликт.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

У Беларуси нет геополитических амбиций, но есть геополитические интересы. Конечно, наш интерес – это мир в нашем регионе, где мы живем, где живут наши дети, где рассчитываем на будущее, где создаем и продолжаем создавать суверенное независимое государство.





Время идёт, а страницы минского меморандума и Минска-4 не желтеют. На парижском саммите в Елисейском дворце европейские лидеры свои доводы аргументировали с оглядкой на договоренности в белорусском Дворце Независимости.





Владимир Путин, президент России:

Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями.





Владимир Зеленский, президент Украины:

Важно не только обсудить вопросы, важно договориться о конкретных шагах и сроках выполнения этих договоренностей.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:

Я хотела бы добавить, что меры, которые принял президент Зеленский, создали условия для гибкости и пластичности, которые позволяют вернуться к минским договоренностям.





Пожалуй, единство было в отсылке к минским договорённостям, желании обменять пленных «всех на всех» и прекратить огонь. Правда, разногласия остались. Самое основное – реформа Конституции и проведение выборов на Донбассе. Хоть по форме Елисейский дворец и напоминает белорусский Мир, но по содержанию – семичасовой разговор стал лишь очередной встречей «нормандской четвёрки».