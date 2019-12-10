Прямой эфир

Нобелевские премии вручат в столицах Швеции и Норвегии 10 декабря

10 декабря 2019 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. В столицах Швеции и Норвегии 10 декабря, в день памяти Альфреда Нобеля, состоится вручение Нобелевских премий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Денежная часть в 2019 году составляет 9 млн крон, то есть 944 тысячи долларов.

Нобелевские премии вручат в столицах Швеции и Норвегии 10 декабря-1

14 лауреатов получат почетные дипломы и золотые медали в Стокгольмской филармонии из рук короля Швеции. Стоит отметить, в 2019 году премии по литературе были присуждены за 2018 и 2019 годы. В 2018 году выбор лауреата отменили из-за скандала, который затронул Шведскую академию.

Премию мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручит председатель Норвежского Нобелевского комитета в Осло. После церемонии вручения наград состоится праздничный банкет.

Нобелевские премии вручат в столицах Швеции и Норвегии 10 декабря-4

# Нобелевская премия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Баку загорелся крупный ТЦ: десятки пожарных пытаются справиться с огнём
10 декабря 2019 12:09

В Баку загорелся крупный ТЦ: десятки пожарных пытаются справиться с огнём

Игорь Марзалюк: «Змены да пазітыўнага пачнуцца тады, калі да «нармандскага фармату» будуць падключаны ЗША»
10 декабря 2019 11:51

Игорь Марзалюк: «Змены да пазітыўнага пачнуцца тады, калі да «нармандскага фармату» будуць падключаны ЗША»

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова
10 декабря 2019 10:34

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова