Нобелевские премии вручат в столицах Швеции и Норвегии 10 декабря

Новости Швеции. В столицах Швеции и Норвегии 10 декабря, в день памяти Альфреда Нобеля, состоится вручение Нобелевских премий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Денежная часть в 2019 году составляет 9 млн крон, то есть 944 тысячи долларов.

14 лауреатов получат почетные дипломы и золотые медали в Стокгольмской филармонии из рук короля Швеции. Стоит отметить, в 2019 году премии по литературе были присуждены за 2018 и 2019 годы. В 2018 году выбор лауреата отменили из-за скандала, который затронул Шведскую академию.

Премию мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручит председатель Норвежского Нобелевского комитета в Осло. После церемонии вручения наград состоится праздничный банкет.