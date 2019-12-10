Игорь Марзалюк: «Змены да пазітыўнага пачнуцца тады, калі да «нармандскага фармату» будуць падключаны ЗША»

Европа подводит итоги «нормандской встречи» в Париже и вспоминает Минск. Лидеры четверки договорились об обмене пленными в формате «всех на всех» и полном прекращении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так что если 1 января 2020 года в Донбассе и будут слышны взрывы, то только от хлопушек и петард.

По крайней мере на это рассчитывают политики, ну и, конечно, больше всего жители Юго-Востока Украины. Правда, разногласия остались. Самое основное – реформа Конституции и проведение выборов в Донбассе. Едиными и Путин, и Зеленский остаются в одном: основа переговорного процесса – это Минский меморандум.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Калі быць канкрэтным, дакладным, лаканічным, без Мінскіх ініцыятыў, без Мінскіх пагадненняў, без таго, што было зроблена тады, не спынілася б тая бойня, такая, якая была на той момант. Толькі Мінскія пагадненні – гэта адзіны, нармальны, рацыянальны шлях для тых, хто хоча міра, а не вайны. І таму без Мінскіх пагадненняў ніякі «нармандскі фармат» рэальнасцю на стане.

І яшчэ адзін вельмі важны нюанс – тое, што казаў кіраўнік нашай дзяржавы, казаў наш Прэзідэнт – я глыбока перакананы, што змены да пазітыўнага пачнуцца тады, калі да «нармандскага фармату» будуць падключаны ЗША.

Впрочем, ответов на многие вопросы встреча так и не дала. Следующая намечена на весну 2020 года. А до этого переговорный процесс будет продолжаться на минской площадке в формате трехсторонней контактной группы.