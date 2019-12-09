Мирный диалог. В Париже пройдёт встреча лидеров стран «Нормандской четвёрки»

Новости Беларуси. На пути к миру. 9 декабря особое внимание будет приковано к Парижу. Здесь запланирована первая за три года встреча так называемой «Нормандской четверки», а именно лидеров Украины, России, Франции и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний раз в таком формате диалог по урегулированию ситуации в Донбассе велся в Минске. Принятые в 2015 году во Дворце Независимости решения по-прежнему остаются сдерживающим фактором для силового противостояния и кровопролития. С тех пор успели смениться лидеры некоторых из стран.

Сегодня им предстоит впервые встретиться в Елисейском дворце для обсуждения «Минских соглашений».