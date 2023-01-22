Германии пришлось отказаться от «зелёной» экономики

Новости Германии. В нашей стране вопросам сохранения окружающей среды уделяют немало внимания. Об этом свидетельствуют и представленные в «БелЭкспо» изобретения белорусских ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот экологическая безопасность европейских стран может оказаться под угрозой.

Германии пришлось отказаться от «зеленой» энергетики. Причина тому конфликт в Украине и введенные Западом ограничения. На фоне антироссийских санкций в стране остро стоит проблема дефицита газа. Заменить российское топливо в прежних объемах пока нечем. Поэтому свернуть «грязный» сектор энергетики и отказаться от угля тоже не получится. Это понимают и в правительстве. Однако что с этим делать – никому не понятно. Покупать российское сырье нельзя, да и с углем напряженка.