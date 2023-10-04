«Закройте рот, вы полностью от нас зависимы». Эксперты об отношениях Польши и Украины

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Вспоминается мудрость: если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага. Действительно, Россия и не сидит в ожидании, а борется за свой суверенитет, за свои интересы и наблюдает за тем, как она оказалась права в очередной раз. И те же хваленые союзники Украины тоже, как и любое адекватное суверенное государство, думают о своих интересах. Пусть даже об интересах своих фермеров, как ссылается в своей предвыборной компании та же партия «Право и справедливость» Польши.

Вадим Масликов, эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук России:

Есть время камни разбрасывать, есть время камни собирать, не то время сейчас сидеть на берегу. За всем этим стоит большая, пролонгированная стратегия, притом неоднократно ими озвученная. Я вам напомню, что мы можем лишь предполагать, что в Польшу приходят неадекватные люди, один другого меняет, один другого неадекватнее. Но вся их программа как в часике год за годом выполняется. А программа какая? Программа – Речь Посполитая, от можа до можа. Мы знаем – как часики. Я вам напомню, что и страны, вами перечисленные, тоже входили в средний уровень этой программы. То есть они тоже должны войти в большое объединение, тот самый пояс, который будет держать Россию от можа до можа. И программа эта не американская. Программа эта английская, между прочим. В этом-то и разница. Важно, что Америка не хочет токсичных активов в Украине, но она хочет, чтобы токсичные активы в Украине имела Европа, ЕС. Чтобы она сжигала свой потенциал, который до сих пор ей угрожает. И то, о чем вы говорите – да, бесспорно, некоторые страны понимают, но они управляемы. А если мы говорим о странах, вами перечисленных, тот самый пояс – это уже другая сказка, это уже другая стратегия. Это стратегия английская, и она очень непростая. И говорят, что она работает. Давайте вспомним не на уровне декларации, а на уровне подписанного договора – к 2025 году у Польши будет 800 корейских танков «Черная пантера», а это серьезное оружие. И кроме танков много всего остального. То есть мы можем улыбаться, сидеть на берегу, ждать проплывающих крокодилов, но там часики работают и там все получается. Это нельзя выкидывать из расчетов.

Надежда Сасс:

Кстати, говорили же мы об определенных амбициях Польши по восстановлению тех территорий, в свое время утраченных, и аппетитах, касаемо территории Западной Украины. Сегодня же эти разговоры немного отошли в сторону. В чем причина, как вы считаете? По крайней мере, польская элита, 2-3 % ее, от своих имперских амбиций отказываться пока не собирается. Вадим Масликов:

Брать историю восстановления – долго ли владела Польша этими территориями? Мы вспомним, что был Вильно русским городом. И Гедиминас, который на сегодня нарисован на купюрах Литвы, был православным, говорил по-русски. Тут довольно спорно, где там наше, где не наше. Поэтому восстановление, реконструкции – вопрос отдельного характера. Но важно то, что у нас нет реваншизма. У нас есть план, по крайней мере озвученный президентом, – денацификация, демилитаризация. Не будем повторять, что это значит. А у них есть план захвата земель – это большая разница.