Депутат: «Если когда-нибудь Путину или Лукашенко будут аплодировать в Конгрессе США, конец стране»

Судя по всему, глядя на определенную координационную платформу доноров, на этот план действий, можно сказать о том, что суверенитет Украина, если он был когда-либо, то растеряла совершенно. И сегодня номинально мы видим определенные должности – президент Украины, премьер-министр, народные депутаты продолжают заседать в Верховной раде. Но решения какие-либо никто из них не принимает. Сегодня ключевые решения – фактически управляют Украиной Соединенные Штаты Америки и ряд транснациональных корпораций. Можем ли мы так утверждать?

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

Ну, конечно. На самом деле, что такое суверенитет? Это система управления, при которой ключевые решения принимаются национальной элитой. Естественно, что национальная элита может, должна, обязана учитывать интересы союзников, соседей и так далее. Но никогда решение не принимается за нее и никогда эти решения не спускаются сверху. В этом смысле прекрасным примером является Республика Беларусь, которая открыто имеет союзные отношения с Россией, но при этом никто не ставит под сомнение, что все решения, касающиеся собственной территории Беларуси, жизни граждан Беларуси, принимаются руководством непосредственно Беларуси. Да, где-то в чем-то учитывается мнение союзников, партнеров, в чем-то не учитывается, но никто не ставит под сомнение, что сегодня Беларусь является суверенным государством.

Конечно, сегодня Зеленскому очень четко после его визита в Нью-Йорк пытаются сказать: уважаемый, ты настолько зависим от нас, что забудь о том, что ты можешь принимать какие-то решения самостоятельно. Итогом этого конфликта в самом идеальном для тебя варианте уж точно никак не будет формирование Украины с тобой в роли диктатора, где мы с тобой еще о чем-то будем договариваться. Итогом этого конфликта в идеале для нас будет такая Украина, в которой все решения будут принимать те, кому звонит даже не президент США и не госсекретарь, у них других дел хватает. А когда звонит посол, поставленный в Киеве, и говорит о том, что нужно сделать. В этом ключевая, огромная разница между такими государствами, как Россия и Беларусь… Я абсолютно хотел поддержать очень правильный тезис господина Гайдукевича, что в итоге сформируется многополярный мир, где с тем же Западом нужно будет иметь дело. Вопрос в другом – на каких условиях. Иметь дело в качестве подчиненного, иметь дело в качестве партнера или относительно равноправного диалога.

Беларусь пытается сейчас выстроить, поставить себя так, чтобы с ними вели дело как с партнером по диалогу. А Украина, к сожалению, поставила себя так, что она является подчиненной, но рано или поздно этот диалог будет вести. Я вспомню Послание Президента Лукашенко Национальному собранию, когда один особый ретивый журналист ему предложил ввести в школах уроки о том, что англосаксы – это враги. Тогда Лукашенко улыбнулся и сказал, что англосаксы разные бывают. И лично он знаком с теми, которые далеко не враги, а вполне себе адекватные люди. Поэтому не нужно придумать себе вечных врагов. Рано или поздно и Минск, и Москва будут вполне нормально вести диалог с Западом. Просто не на условиях Запада.