Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Филипп Девинтер, член парламента Бельгии, лидер партии «Фламандский интерес»:

Начали мы с гуманитарной помощи. Конечно, с приема украинских беженцев, потом – доставили боеприпасы, потом пушки и вооружение, потом – броневики и танки. Сейчас политические лидеры говорят о поставке самолетов и истребителей. Что дальше? Я спрашиваю своих коллег в парламенте, что дальше и какой цели это служит. Чтобы выиграть войну? У меня нет впечатления, что кто-то выйдет победителем, что кто-то выиграет эту войну. Так в чем же цель? Продолжить войну еще год, еще 2-3 года? Это цель? Это та цель, которую мы преследуем? И сколько жизней это будет стоить? Еще 400 тысяч? Будем ли мы сражаться до тех пор, пока не погибнет последний украинский солдат? Какова повестка дня? Это наша повестка дня или американская повестка дня, которой мы, европейцы, служим? И потом… Я думаю, что у нас, европейцев, другая повестка дня, чем у американцев. Заинтересованы ли американцы в победе в этой войне? У меня нет такого впечатления. А какова их настоящая цель? Разделить Европу? Стать более могущественными, попытаться найти способ усилить НАТО? Является ли это повесткой дня американской администрации и администрации Байдена? И чего мы хотим как европейцы?

Надежда Сасс, СТВ:

Кирилл, я думаю, вы общаетесь со многими европейскими политиками и наблюдаете, что этот перелом произошел, потому как до этого мейнстримная поддержка Украины не позволяла людям с иным мнением выражать свою точку зрения. Сегодня же мы видим и по социологическим опросам, какие партии в разных странах Европейского союза получают большую поддержку, какие политики сегодня популярны. То есть Европа еще может проснуться от этого ужасающего сна.

Кирилл Молчанов, директор Института изучения последствий войны в Украине (Россия):

Теоретически Европа может проснуться. Еще, как говорится, не пройдена точка бифуркации. То есть мы видим, что во многих странах набирают популярность оппозиционные партии, которые исходят из национальных интересов своих стран. А очевидно, что все большее втягивание в военный конфликт для них является губительным, ошибочным. И в принципе это не дает никаких преимуществ, кроме одних трат. Мне вообще кажется, все суть интереса США – это не столько нанести поражение России, хотя это может быть подцель. Главная цель – это просто разорить и ограбить своих младших партнеров, европейцев. Многие об этом начинают догадываться.