Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Как вы считаете, в какой момент все-таки стороны придут к пониманию, что пора завершать этот конфликт?

Вадим Масликов, эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук России:

Я считаю, что они уже пришли к пониманию. Напоминаю, что Америка – это только деньги. В отличие от Англии. У Англии есть стратегия. Америка – только деньги. И понимание процесса, когда она делала из Украины золотое руно, на сегодня привело к тому, что это золотое руно, пересекло черту. И сегодня оно стало паршивой овцой, грубо говоря. Сегодня те самые деньги, которые в Украину вкладываются, мы видим, что они токсичные и обратного дохода не приносят. Того, который они ожидали, который они уже получили. Что они получили? Конкурент, ЕС – на сегодня подточены корни серьезно, уже и производство переносится в США, там банки и прочее. В корне подточены производства довольно существенно, конкурент подточен. Еще не уничтожен, еще не кончено. Еще будет продолжаться, там еще будет много всего интересного.