Когда стороны поймут, что конфликт в Украине пора завершать? Мнение военного аналитика
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы считаете, в какой момент все-таки стороны придут к пониманию, что пора завершать этот конфликт?
Вадим Масликов, эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук России:
Я считаю, что они уже пришли к пониманию. Напоминаю, что Америка – это только деньги. В отличие от Англии. У Англии есть стратегия. Америка – только деньги. И понимание процесса, когда она делала из Украины золотое руно, на сегодня привело к тому, что это золотое руно, пересекло черту. И сегодня оно стало паршивой овцой, грубо говоря. Сегодня те самые деньги, которые в Украину вкладываются, мы видим, что они токсичные и обратного дохода не приносят. Того, который они ожидали, который они уже получили.
Что они получили? Конкурент, ЕС – на сегодня подточены корни серьезно, уже и производство переносится в США, там банки и прочее. В корне подточены производства довольно существенно, конкурент подточен. Еще не уничтожен, еще не кончено. Еще будет продолжаться, там еще будет много всего интересного.
Вадим Масликов:
Дальше – Россия, которая динамично идет, и мы почему-то не говорим. Под тем же докладом ЦРУ является довольно успешной, устойчивой, перспективной экономикой мирового уровня. Тоже погрязла в войне, как они считают, отвлекает свои силы, ресурсы и прочее. Хотя мы-то видим, что нет, на самом деле нас это еще больше подталкивает к развитию. Это наша историческая правда.
В Украину сейчас надо вкладывать деньги американцам куда? В восстановление хозяйства, которое на корню разрушено и, по их подсчетам, огромная воронка, яма. В принципе, Америка, исходя из своих пониманий, уже понимает, что надо менять и Зеленского, как было сказано раньше, и вопрос Украины менять надо – все. Сегодня она до них токсична. И в этом мы с ними можем на самом деле найти общее. Но на этом не конец, потому что их цели до конца не решены.
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