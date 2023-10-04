Прямой эфир

В американском Балтиморе неизвестные открыли стрельбу на территории университета

04 октября 2023 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. ЧП в университете Балтимора. Неизвестные внезапно открыли огонь по людям, которые собрались возле кампуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском Балтиморе неизвестные открыли стрельбу на территории университета-1

Ранения получили пять человек. Стрелки с места преступления стремительно скрылись. Полиция, которая ведет активный поиск нападавших, призвала студентов и педагогов временно не выходить на улицу. Пострадавшим оказывают помощь медики. Их жизни вне опасности.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В НАТО признают, что у Запада заканчивается вооружение для Украины
04 октября 2023 13:36

В НАТО признают, что у Запада заканчивается вооружение для Украины

Сальдо: ВСУ стягивают живую силу и технику в Херсонскую область для контрнаступления
04 октября 2023 13:06

Сальдо: ВСУ стягивают живую силу и технику в Херсонскую область для контрнаступления

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью
04 октября 2023 12:38

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в небе над Днепропетровской областью