В американском Балтиморе неизвестные открыли стрельбу на территории университета

Новости США. ЧП в университете Балтимора. Неизвестные внезапно открыли огонь по людям, которые собрались возле кампуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранения получили пять человек. Стрелки с места преступления стремительно скрылись. Полиция, которая ведет активный поиск нападавших, призвала студентов и педагогов временно не выходить на улицу. Пострадавшим оказывают помощь медики. Их жизни вне опасности.