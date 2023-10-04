На складе пластиковых отходов в Хорватии вспыхнул сильный пожар

Новости Хорватии. Сильный пожар вспыхнул на складе пластиковых отходов на востоке Хорватии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на все усилия, нескольким десяткам спасателей пока не удается взять ситуацию под контроль. Ядовитый дым накрыл расположенный рядом город Осиек. Экстренные службы предупредили жителей об угрозе для здоровья и попросили не открывать окна. Сейчас специалисты мониторят качество воздуха в районе ЧП.