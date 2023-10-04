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На складе пластиковых отходов в Хорватии вспыхнул сильный пожар

04 октября 2023 13:48
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Новости Хорватии. Сильный пожар вспыхнул на складе пластиковых отходов на востоке Хорватии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На складе пластиковых отходов в Хорватии вспыхнул сильный пожар-1

Несмотря на все усилия, нескольким десяткам спасателей пока не удается взять ситуацию под контроль. Ядовитый дым накрыл расположенный рядом город Осиек. Экстренные службы предупредили жителей об угрозе для здоровья и попросили не открывать окна. Сейчас специалисты мониторят качество воздуха в районе ЧП.

# Пожар # Новости Хорватии # Фотофакт

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