«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы». Трамп назвал охватившие США беспорядки актами внутреннего терроризма
Новости США. Президент США готовит решительный ответ протестующим и вандалам, орудующим в американских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выступая с заявлением, Дональд Трамп назвал охватившие страну беспорядки актами внутреннего терроризма.
Он возмутился захватом полицейского участка в Вашингтоне и актами вандализма у мемориалов Линкольна и Второй мировой войны. Чтобы остановить насилие и восстановить безопасность, Трамп намерен немедленно мобилизовать все имеющиеся гражданские и военные ресурсы.
Дональд Трамп, президент США:
Мой первый и самый высокий долг как президента – защищать нашу великую страну и американский народ. Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы прекратить беспорядки и мародерство.
Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные Силы США и быстро решу проблему за них.
Те, кто угрожает невинным жизням и собственности, будут арестованы, задержаны и привлечены к ответственности в полном объеме закона.
Читайте также:
Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков
В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков
В США задержали почти 4500 человек. Их обвиняют в мародёрстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог
В Лондоне и Окленде прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе
«Я сыт по горло подобными происшествиями!» Американцы протестуют против действий полиции, из-за которых погиб афроамериканец
Массовые протесты в США не прекращаются уже больше недели. После того, как 25 мая при задержании в Миннеаполисе погиб афроамериканец, сотни тысяч манифестантов вышли на улицы 140 американских городов. Они громят и грабят магазины, кафе и даже поезда, вступают в стычки с полицией.
Эксперты отмечают: таких ожесточенных столкновений в США не было с 1960-х годов.
За эти дни были задержаны тысячи протестующих. Несколько десятков человек погибли. В Вашингтоне, Нью-Йорке и еще 40 городах введен комендантский час.