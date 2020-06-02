«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы». Трамп назвал охватившие США беспорядки актами внутреннего терроризма

Новости США. Президент США готовит решительный ответ протестующим и вандалам, орудующим в американских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он возмутился захватом полицейского участка в Вашингтоне и актами вандализма у мемориалов Линкольна и Второй мировой войны. Чтобы остановить насилие и восстановить безопасность, Трамп намерен немедленно мобилизовать все имеющиеся гражданские и военные ресурсы.

Дональд Трамп, президент США:

Мой первый и самый высокий долг как президента – защищать нашу великую страну и американский народ. Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы прекратить беспорядки и мародерство.

Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные Силы США и быстро решу проблему за них.

Те, кто угрожает невинным жизням и собственности, будут арестованы, задержаны и привлечены к ответственности в полном объеме закона.

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