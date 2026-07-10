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Новости по тегу #Массовые беспорядки

Крупнейшие города Европы пережили беспокойную ночь из-за футбольных фанатов
10 июля 2026 17:27

Крупнейшие города Европы пережили беспокойную ночь из-за футбольных фанатов

Футбольные фанаты ПСЖ чуть не сожгли Париж
01 июня 2026 19:58

Футбольные фанаты ПСЖ чуть не сожгли Париж

Более 400 фанатов задержали по всей Франции после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов
31 мая 2026 07:49

Более 400 фанатов задержали по всей Франции после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Польские шахтёры и металлурги устроили акцию протеста в Славкуве
26 сентября 2025 17:20

Польские шахтёры и металлурги устроили акцию протеста в Славкуве

Президента Аргентины забросали камнями на предвыборном митинге
28 августа 2025 07:27

Президента Аргентины забросали камнями на предвыборном митинге

Подразделения Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон для борьбы с преступностью
13 августа 2025 08:22

Подразделения Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон для борьбы с преступностью

В Грузии демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками
19 ноября 2024 08:27

В Грузии демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками

Футбольный матч Франция – Израиль закончился беспорядками
15 ноября 2024 07:47

Футбольный матч Франция – Израиль закончился беспорядками

Массовые беспорядки вновь вспыхнули в Амстердаме
12 ноября 2024 11:06

Массовые беспорядки вновь вспыхнули в Амстердаме

В Абхазии объявлено чрезвычайное положение
12 ноября 2024 06:20

В Абхазии объявлено чрезвычайное положение

В Германии произошли столкновения между протестующими
26 августа 2024 08:32

В Германии произошли столкновения между протестующими

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку и покинула страну
05 августа 2024 13:41

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку и покинула страну