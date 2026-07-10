Новости по тегу #Массовые беспорядки

Во Франции народные гулянья закончились гибелью 17-летней девушки
Число задержанных в ходе беспорядков превысило 890 человек.
Чтобы сдержать беспорядки, которые нарушили работу автобусного, железнодорожного и пригородного сообщения в Париже, были задействованы 22 тысячи сотрудников правоохранительных органов.
Причиной митинга стал демпинг со стороны импортной стали, прежде всего из Украины, которая, по мнению профсоюзов, убивает польскую промышленность и лишает людей работы.
Когда Хавьер Милей приехал в один из городов на встречу с избирателями в него полетели камни, бутылки и даже цветы с клумб.
Как заявил глава Белого дома, войска отзовут, как только порядок и законность в округе Колумбия будут восстановлены.
В центре Тбилиси снова проходят протесты.
Обеспечить безопасность в Париже не смогли 4 тысячи полицейских.
Вандалы напали на трамвай, в котором находились пассажиры.
Возле резиденции президента прошли задержания оппозиционных деятелей.
Словесная перепалка быстро переросла в побоище.
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