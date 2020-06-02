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В очереди те, кто потерял работу. В Испании выросло число людей, которые нуждаются в бесплатной еде

02 июня 2020 06:51
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Новости Испании. На фоне кризиса, вызванного коронавирусом, в Испании резко возросла потребность в бесплатной еде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В очереди те, кто потерял работу. В Испании выросло число людей, которые нуждаются в бесплатной еде-1

В очереди те, кто потерял работу. В Испании выросло число людей, которые нуждаются в бесплатной еде-3

По данным местных некоммерческих организаций, за время карантина число людей, нуждающихся в обеспечении самыми необходимыми продуктами питания, увеличилось на 40 %. Если раньше в очередях стояли только нищие, сейчас здесь и те, кто из-за пандемии потерял работу.

Жителям Испании разрешили гулять на улице и заниматься спортом без ограничений по времени

В очереди те, кто потерял работу. В Испании выросло число людей, которые нуждаются в бесплатной еде-6

В очереди те, кто потерял работу. В Испании выросло число людей, которые нуждаются в бесплатной еде-8

По мнению экспертов, такое положение дел может стать повседневностью в течение ближайших двух лет. Столько, по самым оптимистическим подсчетам, потребуется экономике Испании, чтобы возместить ущерб.

# Коронавирус # Фотофакт

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