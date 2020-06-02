В очереди те, кто потерял работу. В Испании выросло число людей, которые нуждаются в бесплатной еде

Новости Испании. На фоне кризиса, вызванного коронавирусом, в Испании резко возросла потребность в бесплатной еде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных некоммерческих организаций, за время карантина число людей, нуждающихся в обеспечении самыми необходимыми продуктами питания, увеличилось на 40 %. Если раньше в очередях стояли только нищие, сейчас здесь и те, кто из-за пандемии потерял работу. Жителям Испании разрешили гулять на улице и заниматься спортом без ограничений по времени