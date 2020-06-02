Во Франции жителям разрешили перемещаться по стране, а в Тунисе откроют морские, воздушные и сухопутные границы

Новости мира. Второй этап выхода из карантина начался 2 июня во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь жителям можно перемещаться по стране, соблюдая необходимые меры предосторожности.

В провинциальных городках для посетителей открываются рестораны и кафе, а в крупных пока перекусить можно будет только на открытых террасах.

Отмена карантинных мер: авиасообщение возобновила Польша, в Греции заработали гостиницы и бассейны