Прямой эфир

Во Франции жителям разрешили перемещаться по стране, а в Тунисе откроют морские, воздушные и сухопутные границы

02 июня 2020 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Второй этап выхода из карантина начался 2 июня во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь жителям можно перемещаться по стране, соблюдая необходимые меры предосторожности.

В провинциальных городках для посетителей открываются рестораны и кафе, а в крупных пока перекусить можно будет только на открытых террасах.

Отмена карантинных мер: авиасообщение возобновила Польша, в Греции заработали гостиницы и бассейны

Во Франции жителям разрешили перемещаться по стране, а в Тунисе откроют морские, воздушные и сухопутные границы-1

Хорошие новости приходят и из Испании. Здесь впервые с начала марта за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. 1 июня в стране вступил в силу предпоследний этап смягчения ограничений. Власти разрешили открыть для отдыха пляжи и бассейны.

Во Франции жителям разрешили перемещаться по стране, а в Тунисе откроют морские, воздушные и сухопутные границы-4

Возобновили деятельность торговые центры, культурные и спортивные объекты. Больше нет ограничений по времени для прогулок и занятий спортом на улице.

Во Франции жителям разрешили перемещаться по стране, а в Тунисе откроют морские, воздушные и сухопутные границы-7

А власти Туниса приняли решение с 27 июня открыть морские, воздушные и сухопутные границы. Ограничения на передвижения внутри страны будут сняты 4 июня. Работу возобновят музеи, отели, кафе и рестораны.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В очереди те, кто потерял работу. В Испании выросло число людей, которые нуждаются в бесплатной еде
02 июня 2020 06:51

В очереди те, кто потерял работу. В Испании выросло число людей, которые нуждаются в бесплатной еде

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков
02 июня 2020 06:36

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

Отмена карантинных мер: авиасообщение возобновила Польша, в Греции заработали гостиницы и бассейны
01 июня 2020 18:51

Отмена карантинных мер: авиасообщение возобновила Польша, в Греции заработали гостиницы и бассейны