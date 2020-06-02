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В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

02 июня 2020 06:36
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Новости США. В американской столице ввели комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Вашингтона сообщила, что он продлится двое суток.

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков-1

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков-3

Возможность введения ограничительных мер рассматривают и в Нью-Йорке. Для администрации городов это одна из возможностей защитить имущество от вандалов, которые громят и грабят магазины, кафе и другие объекты.

В США задержали почти 4500 человек. Их обвиняют в мародёрстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков-6

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков-8

В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков-10

Массовые акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, вспыхнули в стране неделю назад. Поводом для всеобщего недовольства стали действия полиции, которые привели к гибели афроамериканца в Миннеаполисе.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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