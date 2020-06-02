В Вашингтоне ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

Новости США. В американской столице ввели комендантский час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мэр Вашингтона сообщила, что он продлится двое суток.

Возможность введения ограничительных мер рассматривают и в Нью-Йорке. Для администрации городов это одна из возможностей защитить имущество от вандалов, которые громят и грабят магазины, кафе и другие объекты. В США задержали почти 4500 человек. Их обвиняют в мародёрстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог