Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков

Столкновения с полицией здесь превратились в погромы и мародерство. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков городу нанесен серьезный экономический ущерб. Улицы завалены сгоревшими автомобилями, а в магазинах выбиты окна и двери.

Сотни граждан протестуют против действий полиции, которые привели к гибели афроамериканца. Инцидент вызвал волну негодования не только в Миннеаполисе, но и в других крупных городах, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Демонстранты требуют строгого наказания для причастных к происшествию. К расследованию подключилось ФБР.