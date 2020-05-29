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Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков

29 мая 2020 14:32
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Новости США. Массовые беспорядки не утихают в американском Миннеаполисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим президент США Дональд Трамп направил в город полтысячи бойцов Национальной гвардии.

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков-1

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков-3

Столкновения с полицией здесь превратились в погромы и мародерство. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков городу нанесен серьезный экономический ущерб. Улицы завалены сгоревшими автомобилями, а в магазинах выбиты окна и двери.

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков-6

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков-8

Сгоревшие автомобили и разгромленные магазины. Как выглядел Миннеаполис во время массовых беспорядков-10

Сотни граждан протестуют против действий полиции, которые привели к гибели афроамериканца. Инцидент вызвал волну негодования не только в Миннеаполисе, но и в других крупных городах, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Демонстранты требуют строгого наказания для причастных к происшествию. К расследованию подключилось ФБР.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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