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В Лондоне и Окленде прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе

01 июня 2020 09:12
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Новости мира. Массовые беспорядки в США охватывают новые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комендантский час введен уже в более чем 40 городах страны.

Протесты не утихают: в США митингующие громят витрины, жгут покрышки, перекрывают дороги

В Лондоне и Окленде прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе-1

В Лондоне и Окленде прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе-3

В Лондоне и Окленде прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе-5

В ходе протестов несколько человек погибли, еще десятки пострадали. Свыше 4 тысяч – задержаны. Их обвиняют в мародерстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог.

Напомним, недовольство вызвало действие полиции, которые привели к гибели афроамериканца в Миннеаполисе. К протестам присоединились также в Лондоне и Новой Зеландии.

В Лондоне и Окленде прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе-8

В Лондоне и Окленде прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе-10

В Лондоне и Окленде прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе-12

В Лондоне и Окленде прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе-14

Сотни британцев с плакатами собрались 31 мая на Трафальгарской площади, а в новозеландском Окленде – у здания американского генконсульства.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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