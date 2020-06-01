В Лондоне и Окленде прошли акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе

Новости мира. Массовые беспорядки в США охватывают новые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комендантский час введен уже в более чем 40 городах страны.

В ходе протестов несколько человек погибли, еще десятки пострадали. Свыше 4 тысяч – задержаны. Их обвиняют в мародерстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог.

Напомним, недовольство вызвало действие полиции, которые привели к гибели афроамериканца в Миннеаполисе. К протестам присоединились также в Лондоне и Новой Зеландии.