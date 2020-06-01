В США задержали почти 4500 человек. Их обвиняют в мародёрстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог

Новости США. В США не утихают массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество задержанных по всей стране стремительно растет. По данным местных СМИ, их уже почти 4,5 тысячи.

Больше всего арестованных в Лос-Анджелесе – 930 человек, следом идут Нью-Йорк и Хьюстон. Граждан обвиняют в мародерстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог.

Для борьбы с беспорядками бойцов Национальной гвардии задействовали уже в 21-м штате. Волна протестов охватила свыше сотни городов. В более чем 40 из них введен комендантский час, в некоторых – режим чрезвычайной ситуации. В ходе столкновений с полицией несколько человек погибли, еще десятки пострадали.