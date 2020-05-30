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«Я сыт по горло подобными происшествиями!» Американцы протестуют против действий полиции, из-за которых погиб афроамериканец

30 мая 2020 11:57
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Новости США. Массовые беспорядки в США охватили больше 10 крупных городов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Миннеаполисе введен комендантский час, в Атланте – режим чрезвычайной ситуации. Бойцы Национальной гвардии направлены уже в несколько регионов. 

«Я сыт по горло подобными происшествиями!» Американцы протестуют против действий полиции, из-за которых погиб афроамериканец-1

Митингующие устроили акцию протеста возле Белого дома. Резиденция президента была закрыта больше часа. Сотни человек вышли на улицы Лос-Анджелеса, Хьюстона, Лас-Вегаса и Нью-Йорка.

«Я сыт по горло подобными происшествиями!» Американцы протестуют против действий полиции, из-за которых погиб афроамериканец-4

Элан Мосс, житель Нью-Йорка:
Я захотел стать частью всего этого, потому что необходимы коллективные действия для изменений. Я сыт по горло подобными происшествиями! Это не может продолжаться снова и снова. Сидя дома, ты чувствуешь себя беспомощным даже во время карантина.

«Я сыт по горло подобными происшествиями!» Американцы протестуют против действий полиции, из-за которых погиб афроамериканец-7

Граждане протестуют против действий полиции, которые привели к гибели афроамериканца.

Причастного к инциденту правоохранителя арестовали и предъявили обвинения в неумышленном убийстве. Однако демонстранты требуют более строгого наказания.

«Я сыт по горло подобными происшествиями!» Американцы протестуют против действий полиции, из-за которых погиб афроамериканец-10

Некоторые грабят магазины, поджигают машины и здания, бросают в правоохранителей камни, а также бутылки с зажигательной смесью. В ответ на это стражи порядка вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули. 

# Массовые беспорядки # Элан Мосс # Фотофакт

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