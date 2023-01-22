Волошин о статье Медведчука: в Киеве будут политики, которые за хорошие отношения с Россией

Надежда Сасс, ведущая: Я убеждена, что статью Виктора Медведчука прочитали во многих кабинетах власти в разных странах, и многие, кто не осмеливается говорить сегодня о мире и мирном решении конфликта, вздохнули с облегчением, что такие мысли стали звучать из уст украинского политика. Какие реакции, на ваш взгляд, вызвала эта публикация? Возможно, о некоторых из них вы даже знаете.

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

Конечно, нужно понимать, что самая удобная концепция для партии войны сегодня в Киеве и тех, кто ее поддерживает на Западе, – это концепция того, что сегодня Россия воюет со всем украинским народом и что речь идет о задаче уничтожения украинцев как таковых. Как только появляется брешь в этой теории, как только появляется понимание того, что во многом, и не только в силу связанности украинцев и русских между собой, что превращает любое их противостояние в элемент гражданского противостояния. Но и в силу того, что внутри самого украинского общества, среди украинцев, которые действительно являются таким очень разноплановым обществом, исторически сложившимся, говорящем на разных языках, исповедующим разные религии и так далее. То есть Украина изначально, в 1991 году, сформировалась как страна, в которой не может быть доминирования одного подхода. Как только становится понятно это, сразу усложняется картина мира и уходит борьба якобы некого Мордора против неких воинов света.

Сразу возникает вопрос о том, что были политические силы и наша политическая сила в парламенте – вторая по численности, в определенный момент даже первая по рейтингам, до того, как были развернуты репрессии. Четко и последовательно выступала не просто за то, что нужно выполнить «Минские соглашения», найти точки соприкосновения с Россией, но и предупреждала, что, если это не будет сделано, начнется ровно то, что и началось. Нас, собственно, никто не хотел слышать. И мой тезис, который я многократно озвучивал: нравится вам или не нравится, но в Киеве будут политики, которые выступают за хорошие отношения с Россией. Или на территории Украины будут русские танки. Когда об этом говорили ранее, то есть два года назад, над нами смеялись.