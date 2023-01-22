Станкевич: Украина Зеленского – это государство, заточенное на войну. Она перекормлена ненавистью

Тема сегодняшней программы – «Другая Украина. Оппозиция о войне». Какие люди сегодня определяют курс Украины и кто составляет к ним оппозицию? Главные события мировой политики этой недели обсудили в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):

Это милитаризованное государство, заточенное на войну. Я бы сказал, что она перенасыщена, перекормлена ненавистью. И ненависть становится главным мотором политическим. Я не скажу, что для этого нет оснований. Война – это всегда трагедия. И потери провоцируют ненависть. Но когда вся политика построена только на ней, когда ненависть постоянно умножается и нарастает, когда есть только язык ультиматумов и нет никакой готовности искать альтернативы голой силе, искать варианты примирения, тогда это путь в никуда, это путь в тупик неизбежный. Поэтому, к сожалению, Украина одномерна, однозначна, милитаризована. И она не может быть пока партнером для миротворческого диалога, к моему сожалению.

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